«Она была не в равных условиях». Козловский – о шестом месте Петросян на Олимпиаде-2026

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поддержал соотечественницу Аделию Петросян после шестого места на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Золото Игр завоевала чемпионка мира 2025 года из США Алиса Лью.

«Аделия Петросян — героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел её к этим Олимпийским играм. Я буквально перед студией читал новости и слышал, что Аделия Петросян сказала, что ей будет тяжело возвращаться домой, поскольку она чувствует некое ощущение вины. Я примерно так краем глаза это читал. Так вот, я просто хочу сказать, Аделя сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры. Я всё-таки считаю, что её ограничили в плане международных соревнований. Если уже человека допустили до Олимпийских игр, ей могли бы дать возможность обкататься на международной арене. Она была не в равных условиях относительно других. Достойно, очень достойно прошла эту борьбу», — сказал Козловский в эфире Okko.

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.