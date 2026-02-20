Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

«Она была не в равных условиях». Козловский – о шестом месте Петросян на Олимпиаде-2026

«Она была не в равных условиях». Козловский – о шестом месте Петросян на Олимпиаде-2026
Комментарии

Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, поддержал соотечественницу Аделию Петросян после шестого места на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Золото Игр завоевала чемпионка мира 2025 года из США Алиса Лью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Аделия Петросян — героиня. Она проделала очень сложный путь, который привел её к этим Олимпийским играм. Я буквально перед студией читал новости и слышал, что Аделия Петросян сказала, что ей будет тяжело возвращаться домой, поскольку она чувствует некое ощущение вины. Я примерно так краем глаза это читал. Так вот, я просто хочу сказать, Аделя сделала настоящий подвиг. Она пробилась на эти Олимпийские игры. Я всё-таки считаю, что её ограничили в плане международных соревнований. Если уже человека допустили до Олимпийских игр, ей могли бы дать возможность обкататься на международной арене. Она была не в равных условиях относительно других. Достойно, очень достойно прошла эту борьбу», — сказал Козловский в эфире Okko.

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку.

