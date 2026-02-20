Татьяна Тарасова: Сакамото проиграла свою золотую медаль, не сделала того, что должна была

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала выступление 25-летней японской фигуристки Каори Сакамото на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

«Вот именно Сакамото свою золотую медаль проиграла. Не сделала того, что должна была сделать. Она бы сделала, и она бы выиграла. Каталась она здорово, но если бы это сделала… Каталась бы совсем выдающимся образом.

У неё потрясающая программа, она катается душой. Она чувствует и слышит эту музыку. И понимает, о чём она. Мы как книгу читаем, когда на неё смотрим. У нас совершенно другое ощущение.

Любить её от этого меньше не будем. И у себя на родине тоже», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Каори Сакамото на Играх-2026 заняла второе место (224,9 балла), уступив чемпионке Алисе Лью из США в итоговом протоколе 1,89 балла.

