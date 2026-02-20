Каори Сакамото не смогла сдержать слёз после проката ПП, лишившего её золота на ОИ-2026

Трёхкратная чемпионка мира японская фигуристка Каори Сакамото не смогла сдержать слёз после неудачного проката на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Каори не хватило всего 1,9 балла до золотой медали. Японка совершила досадную ошибку в произвольной программе: Каори ошиблась на тройном флипе и не смогла прицепить к нему каскад.
Фото: скриншот из трансляции
Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:
1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла
5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла
6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.