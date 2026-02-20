Глейхенгауз высказался о прокате Петросян в произвольной программе Олимпиады-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, поделился мнением о выступлении Аделии Петросян в произвольной программе на ОИ-2026 в Италии. Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

«Прокат оценить сложно, потому что, конечно же, не получился первый четверной тулуп. И из-за этого стало понятно ещё, я думаю, и Аделе во время катания, что этого уже точно не хватит для того, чтобы высоко подняться. Ну, что делать? Это жизнь. Бывает складывается всё идеально, бывает — нет. Не было такого, что она делала его 10 из 10, и вот — нервы подвели, или что-то пошло не так. Он всё равно был нестабилен, и это мы видели все на тренировках. Но показалось, что с каждым днём как будто все равно становилось лучше.

И сегодняшняя тренировка была неплохая. И на разминке она сделала его. И вот эта попытка, которая была прям перед выходом, вообще не считая, что ее нужно было делать. Аделия всегда так делает. Она заходит в эти ультра-си перед тем, как садится на сильную позу. Была идеальной. Конечно, обидно, что именно она не попала в прокат. Но она в любом случае боролась, она не бросила программу, она сделала все остальные элементы очень достойно. И в целом для того уровня напряжения и ответственности, которое было на ней, мне кажется, она всё равно достойно выступила.

Я знаю, что она безумно расстроена, и она винит саму себя. Но я постарался её поддержать как мог, и мы с ней поговорили. Она все равно, конечно же, пока в разобранных чувствах, но это естественно. Я тоже не могу сказать, что сейчас счастлив, но я всё-таки повзрослее и опытнее, и понимаешь, что это жизнь. Бывает по-разному», — сказала Глейхенгауз в эфире Okko.

