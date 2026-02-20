Аделия Петросян объяснила своё падение в произвольной программе на Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян прокомментировала своё падение в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Петросян в произвольной программе на ОИ-2026 в Италии. Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп, который был поставлен в начало её ПП.

«На тренировке я два тренировала и два должна была сделать. В чем разница? Никогда я не пойму, почему не получается. Прямо перед прокатом получился хороший тулуп, я даже заехала, как мне показалось, нормально, но потом отвлеклась на один момент и потом быстро обратно пришла к мыслям о тулупе.

Что произошло? Серёжка зацепилась за платье. Я об этом подумала, и всё. Казалось бы, должна была отвлечься от некоторых неспокойных мыслей», — приводит слова Петросян ТАСС.

Петросян заняла шестое место в одиночном катании. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла.