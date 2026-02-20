Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Глейхенгауз – о 6-м месте Петросян на ОИ: а что тут говорить? Результат закономерен

Глейхенгауз – о 6-м месте Петросян на ОИ: а что тут говорить? Результат закономерен
Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, ответил, успел ли побеседовать со своей ученицей Аделией Петросян после её шестого места на Олимпийских играх – 2026 в Италии. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Золото Игр завоевала чемпионка мира 2025 года из США Алиса Лью.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Что говорит Аделия? А что тут говорить? Не получилось, всё понимает. Ну что здесь обсуждать? Один элемент, который не попал, поэтому здесь всё просто. Либо ты прыгаешь, всё чисто. Для того, чтобы обыграть при той ситуации, в которой мы находились, без рейтинга, без всего… Нужно было идеально кататься с двумя четверными прыжками. Если бы это случилось, возможно, бы этого хватило. А возможно, бы и не хватило. Это непонятно. Но, конечно же, при падении с четверного меньше было уже разговаривать. И результат абсолютно закономерен»,— сказал Глейхенгауз в эфире Okko Sport.

После короткой программы россиянка занимала пятое место. Однако в произвольной программе допустила дорогую ошибку — упала на четверном тулупе.

Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Истории
Наши на Олимпиаде-2026: россияне бьются, несмотря ни на что!
Новости. Олимпиада 2026
