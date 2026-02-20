Тарасова оценила судейство Петросян на Олимпиаде-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о судействе Аделии Петросян на Олимпийских играх. В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире.

«Петросян судили абсолютно честно. Упала. Падение стоит очень дорого. С чего бы ты ни упала. Упала с элемента, а не просто так. Но у неё вся жизнь впереди. И мы надеемся, что в этой жизни, мы ещё увидим то, что она сегодня нам не показала. Ей есть, что нам показать. Наверняка», — сказала Тарасова в эфире Okko.

Ранее российский фигурист Пётр Гуменник завершил личный турнир Олимпиады-2026 на шестой строчке, набрав по сумме программ 272,21 балла.

Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх.