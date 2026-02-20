Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
«Мне кажется, это была бы красивая история». Глейхенгауз – о будущем Аделии Петросян

Комментарии

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе, считает, что шестое место на Олимпийских играх – 2026 может стать мотивацией для трёхкратной чемпионки России, его ученицы Аделии Петросян.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Надо находить в этом позитивные моменты. Возможно, это даст мотивацию для того, чтобы работать, для того, чтобы кататься и поехать на следующие Олимпийские игры. Чтобы не так один раз поучаствовать без флага, гимна, а возможно через четыре года всё будет иначе. И мне кажется, это была бы красивая история. Но, опять же, кто знает, что будет завтра»,— сказал Глейхенгауз в эфире Okko Sport.

