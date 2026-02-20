Татьяна Тарасова оценила олимпийский прокат Аделии Петросян в произвольной программе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в произвольной программе.

«Наши спортсмены нигде не могли выступать, кроме как у нас на глазах, кроме как в Питере, да в Москве… Всё для этого было сделано. У неё очень хороший прокат, за исключением одного элемента, который не делал никто, даже не пытался на этих Олимпийских играх», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.

