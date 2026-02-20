Татьяна Тарасова оценила олимпийский прокат Аделии Петросян в произвольной программе
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о выступлении российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в произвольной программе.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Наши спортсмены нигде не могли выступать, кроме как у нас на глазах, кроме как в Питере, да в Москве… Всё для этого было сделано. У неё очень хороший прокат, за исключением одного элемента, который не делал никто, даже не пытался на этих Олимпийских играх», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.
Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.
