Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

Тарасова: эти Олимпийские игры были слабее, чем всё то, что я видела за всю жизнь до этого

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии самые слабые из всех, что она видела за свою жизнь.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз. Но мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь до этого. Может быть, из-за того, что там не было нас, русских. Потому что это большая несправедливость. Так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Золото Олимпийских игр — 2026 в женском одиночном катании завоевала американская фигуристка Алиса Лью. Ранее на Играх-2026 Лью в составе сборной США выиграла командный турнир.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
