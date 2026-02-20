Тарасова: эти Олимпийские игры были слабее, чем всё то, что я видела за всю жизнь до этого

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение, что зимние Олимпийские игры — 2026 в Италии самые слабые из всех, что она видела за свою жизнь.

«Я много раз была на Олимпийских играх, выигрывала их семь раз. Но мне кажется, что эти Олимпийские игры были слабее, чем все то, что я видела за всю свою жизнь до этого. Может быть, из-за того, что там не было нас, русских. Потому что это большая несправедливость. Так не может быть вообще. Но они были действительно слабее», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Золото Олимпийских игр — 2026 в женском одиночном катании завоевала американская фигуристка Алиса Лью. Ранее на Играх-2026 Лью в составе сборной США выиграла командный турнир.

Скандалы Олимпиады-2026: