Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Козловский: хочется верить, что следующие Игры будут торжеством справедливости и честности

Козловский: хочется верить, что следующие Игры будут торжеством справедливости и честности
Чемпион Европы и трёхкратный чемпион России Дмитрий Козловский рассказал, что ждёт от следующих Олимпийских игр.

«Мне искренне хочется верить, что грядущие Олимпийские игры, которые будут после, все без исключения, будут настоящим символом и торжеством молодости, справедливости, честности и безграничных возможностей человеческого таланта», — сказал Козловский в эфире Okko.

Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Россияне Аделия Петросян и Пётр Гуменник заняли шестые место в одиночном катании.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.

