Впервые с 2010 года Россия осталась без золотой медали в женском одиночном катании на ОИ

Впервые с 2010 года Олимпийские игры в женском одиночном катании выиграла не представительница России.

Золото Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в личном турнире завоевала чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью. Единственная россиянка на Играх – ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в данных соревнованиях.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

Победы российских фигуристок на Олимпиадах:

Аделина Сотникова (Сочи-2014);

Алина Загитова (Пхенчхан-2018);

Анна Щербакова (Пекин-2022).