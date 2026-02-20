Впервые с 2010 года Россия осталась без золотой медали в женском одиночном катании на ОИ
Впервые с 2010 года Олимпийские игры в женском одиночном катании выиграла не представительница России.
Золото Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в личном турнире завоевала чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью. Единственная россиянка на Играх – ученица Тутберидзе Аделия Петросян заняла шестое место в данных соревнованиях.
Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:
1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
Победы российских фигуристок на Олимпиадах:
Аделина Сотникова (Сочи-2014);
Алина Загитова (Пхенчхан-2018);
Анна Щербакова (Пекин-2022).
