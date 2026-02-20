Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Кёрлинг, Олимпиада-2026 в Милане — результаты полуфиналов у мужчин

Определились финалисты мужского турнира по кёрлингу на Олимпиаде-2026
Комментарии

19 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии завершились полуфинальные матчи соревнований мужчин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных игр и национальными командами, вышедшими в финал.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Мужчины. Полуфинал.

Норвегия – Канада – 4:5.
Великобритания – Швейцария – 8:5.

По итогам указанной стадии в финал олимпийского турнира по кёрлингу среди мужчин вышли Великобритания и Канада. В игре за третье место встретятся Норвегия и Швейцария.

Олимпиада 2026. Кёрлинг
Мужчины. Финал. Великобритания — Канада
21 февраля 2026, суббота. 21:05 МСК
Великобритания
Не началось
Канада

Матч за третье место пройдёт в пятницу, 20 февраля. Финальная игра состоится в субботу, 21 февраля.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Материалы по теме
Грандиозный скандал в кёрлинге на Олимпиаде-2026: канадец послал соперника матом!
Грандиозный скандал в кёрлинге на Олимпиаде-2026: канадец послал соперника матом!

Скандалы Олимпиады-2026:

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android