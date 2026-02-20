Определились финалисты мужского турнира по кёрлингу на Олимпиаде-2026

19 февраля на Олимпийских играх – 2026 в Италии завершились полуфинальные матчи соревнований мужчин по кёрлингу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами полуфинальных игр и национальными командами, вышедшими в финал.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Кёрлинг. Мужчины. Полуфинал.

Норвегия – Канада – 4:5.

Великобритания – Швейцария – 8:5.

По итогам указанной стадии в финал олимпийского турнира по кёрлингу среди мужчин вышли Великобритания и Канада. В игре за третье место встретятся Норвегия и Швейцария.

Матч за третье место пройдёт в пятницу, 20 февраля. Финальная игра состоится в субботу, 21 февраля.

