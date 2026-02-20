Аделия Петросян отреагировала на слухи о том, что получила травму на турнире на Байкале

Российская фигуристка Аделия Петросян отреагировала на слухи, что получила серьёзную травму во время участия в турнире «Открытие Байкала», который прошёл в апреле 2025 года. В сети обсуждали, что из-за этого повреждения Петросян не смогла хорошо подготовиться к ОИ-2026.

«Я потом восстановилась. Не было такого, что это из-за Байкала. Разные ситуации. Сплошная ложь», — приводит слова Петросян ТАСС.

В сумме от судей за КП и ПП ученица Этери Тутберидзе получила 214,53 балла. Россиянка заняла итоговое шестое место на турнире. В произвольной программе Петросян не смогла исполнить элемент ультра-си четверной тулуп.