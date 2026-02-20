Фигуристка с именем на букву А четвёртый раз подряд выиграла Олимпиаду

Фигуристки с именем на букву А четвёртый раз подряд выигрывают личный турнир на Олимпийских играх.

Победы фигуристок с именем на букву А Олимпиадах:

Аделина Сотникова (Сочи-2014);

Алина Загитова (Пхенчхан-2018);

Анна Щербакова (Пекин-2022);

Алиса Лью (Милан-2026).

Тенденцию российских фигуристок продолжила чемпионка мира 2025 года американка Алиса Лью на текущей Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.