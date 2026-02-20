Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

Алиса Лью стала чемпионкой ОИ-2026 с оценками, которые на ОИ-2022 принесли бы ей 4-е место

Комментарии

Американская фигуристка Алиса Лью стала чемпионкой Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

При этом на Олимпийских Играх — 2022 в Пекине нынешний чемпионский показатель Алисы Лью позволил бы ей занять только четвёртое место. С 226,79 балла американка уступает всей тройке призёров ОИ-2022 — Анне Щербаковой (255,95), Александре Трусовой (251,73) и Каори Сакамото (233,13).

Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпиады-2026, Сакамото — вторая

Видео: Самые красивые наряды фигуристов

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
