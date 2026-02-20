Алиса Лью стала чемпионкой ОИ-2026 с оценками, которые на ОИ-2022 принесли бы ей 4-е место

Американская фигуристка Алиса Лью стала чемпионкой Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.
При этом на Олимпийских Играх — 2022 в Пекине нынешний чемпионский показатель Алисы Лью позволил бы ей занять только четвёртое место. С 226,79 балла американка уступает всей тройке призёров ОИ-2022 — Анне Щербаковой (255,95), Александре Трусовой (251,73) и Каори Сакамото (233,13).
Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.
Видео: Самые красивые наряды фигуристов
