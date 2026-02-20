Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Алексей Ягудин оценил выступление Аделии Петросян с падением на Олимпийских играх — 2026

Алексей Ягудин оценил выступление Аделии Петросян с падением на Олимпийских играх — 2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал выступление российской фигуристки Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии.

«Что касается Аделии Петросян, мы говорили не раз, и Даниил Глейхенгауз говорил, что, чтобы быть в тройке, нужно идти и рисковать, прыгать четверной. Чтобы быть первой — тем более. А она сегодня могла выиграть с двумя четверными. Но получилось то, что получилось. Мы не роботы. Надеюсь, что у Аделии Петросян еще будет возможность показать всю свою силу и мощь. В тех условиях, в которых выступали Петр [Гуменник] и Аделия, сейчас просто хочется их поблагодарить за стойкость и мужество», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Аделия Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла.

В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Материалы по теме
Петросян рискнула — и упустила медаль Олимпиады. Золото — у американки в золотом!
Петросян рискнула — и упустила медаль Олимпиады. Золото — у американки в золотом!
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android