Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 19 февраля 2026 года, таблица

Олимпиада-2026 в Милане: медальный зачёт на 19 февраля 2026 года, таблица
Комментарии

Завершился очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026, которые проходят в Италии. В его рамках было разыграно шесть комплектов наград в видах спорта (ски-альпинизм, фигурное катание, женский хоккей, конькобежный спорт, лыжное двоеборье).

По итогам дня сборная Норвегии продолжает уверенно возглавлять медальный зачёт Олимпиады, в активе скандинавов 35 медалей: 16 золотых, восемь серебряных и 10 бронзовых. Сборная США обошла Италию в общем зачёте в связи с одинаковым числом золота и большим количеством серебра, у американцев всего 27 медалей: девять золотых, 12 серебряных и шесть бронзовых. У Италии 26 наград: девять золотых, пять серебряных и 12 бронзовых.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с топ-15 медального зачёта Олимпиады-2026 на 19 февраля 2026 года:

Отметим, что сборная России благодаря серебряной медали в спринте ски-альпиниста Никиты Филиппова поднялась на 26-е место в неофициальном медальном зачёте Олимпиады.

