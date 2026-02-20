Мэдисон Чок отреагировала на выступления Лью и Гленн в произвольной программе ОИ-2026
Двукратная олимпийская чемпионка в командном соревновании Мэдисон Чок отреагировала на выступления соотечественниц Алисы Лью и Эмбер Гленн в произвольной программе фигурного катания на Олимпийских играх — 2026 в Италии. По итогам соревнований Лью завоевала золотую медаль, а Гленн заняла пятое место.
Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Так сильно горжусь вами обеими», — написала Чок в своём аккаунте в социальной сети. При этом 33-летняя спортсменка опубликовала фотографию с Лью и Гленн, где одна из них произносит фразу: «Я так горжусь тобой».
В сумме от судей за короткую и произвольную программы Лью получила 226.79 балла, а выступление Гленн оценили в 214.91 балла.
