Мэдисон Чок отреагировала на выступления Лью и Гленн в произвольной программе ОИ-2026

Двукратная олимпийская чемпионка в командном соревновании Мэдисон Чок отреагировала на выступления соотечественниц Алисы Лью и Эмбер Гленн в произвольной программе фигурного катания на Олимпийских играх — 2026 в Италии. По итогам соревнований Лью завоевала золотую медаль, а Гленн заняла пятое место.

«Так сильно горжусь вами обеими», — написала Чок в своём аккаунте в социальной сети. При этом 33-летняя спортсменка опубликовала фотографию с Лью и Гленн, где одна из них произносит фразу: «Я так горжусь тобой».

В сумме от судей за короткую и произвольную программы Лью получила 226.79 балла, а выступление Гленн оценили в 214.91 балла.

Скандалы Олимпиады-2026: