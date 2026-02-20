ФФККР обратилась к Аделии Петросян после выступления на ОИ-2026 в Италии

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) прокомментировала выступление Аделии Петросян на Олимпийских играх в Италии.

«Аделия Петросян яркая звездочка! Сделала невозможное — заставила весь мир аплодировать твоему таланту. Столько смелости, красоты и благородства в каждом движении. Ты — настоящий боец. Спасибо за то, что подарила нам эти невероятные эмоции!», — написано в телеграм-канале федерации.

Петросян завершила соревнования в женском одиночном катании на шестой позиции. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла.

В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.