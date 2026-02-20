Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 19 февраля 2026 года

19 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошли последние соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Результаты на 19 февраля

Женское одиночное катание. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла

5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла

6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Действующий чемпион России Пётр Гуменник на Олимпиаде-2026 тоже занял шестое место.