Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
14:00 Мск
Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 19 февраля 2026 года

Фигурное катание, Олимпиада-2026 в Милане — результаты дня на 19 февраля 2026 года
Комментарии

19 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) прошли последние соревнования по фигурному катанию в рамках Олимпийских игр – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Олимпийские игры — 2026, Италия. Фигурное катание. Результаты на 19 февраля

Женское одиночное катание. Итоги:
1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла
5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла
6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Действующий чемпион России Пётр Гуменник на Олимпиаде-2026 тоже занял шестое место.

Календарь Олимпиады-2026 в Италии
