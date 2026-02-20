Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

Сакамото на ОИ-2026 проиграла больше восьми баллов собственному выступлению на ОИ-2022

Сакамото на ОИ-2026 проиграла больше восьми баллов собственному выступлению на ОИ-2022
Комментарии

Японская фигуристка Каори Сакамото стала серебряным призёром Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо в женском одиночном катании. По сумме короткой и произвольной программ Сакамото набрала 224,9 балла — на 1,89 балла меньше, чем у чемпионки Игр Алисы Лью из США.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

При этом на Олимпийских Играх — 2022 в Пекине Каори Сакамото набрала на 8,23 балла больше собственного показателя четыре года спустя в Милане — 233,13 балла. Однако тогда эти оценки принесли ей только бронзовую медаль — российские фигуристки Анне Щербакова и Александра Трусова набрали 255,95 и 251,73 бала соответственно.

Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

