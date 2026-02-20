Результаты соревнований с участием россиян на Олимпиаде-2026 на 19 февраля 2026 года

19 февраля в Италии состоялся очередной соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами стартов, в которых приняли участие российские спортсмены.

Олимпиада-2026 в Италии. Результаты россиян на 19 февраля:

Ски-альпинизм. Призёр этапов Кубка мира россиянин Никита Филиппов завоевал серебро в спринте.

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.

2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.

3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

4. Арно Лита (Швейцария) +3,04

5. От Феррер (Испания) +20,42.

6. Йон Кистлер (Швейцария) +23,84.

Фигурное катание. Трёхкратная чемпионка России Аделия Петросян заняла шестое место на олимпийском турнире.

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла

5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла

6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта.