Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
14:00 Мск
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Придумывала программу на ходу». Ягудин – о золоте Алисы Лью на Олимпиаде-2026

«Придумывала программу на ходу». Ягудин – о золоте Алисы Лью на Олимпиаде-2026
Комментарии

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о победе американки Алисы Лью в женском одиночном катании на Олимпииаде-2026. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова — просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью — отдельная страница в фигурном катании», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

