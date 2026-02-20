«Придумывала программу на ходу». Ягудин – о золоте Алисы Лью на Олимпиаде-2026

Олимпийский чемпион 2002 года, четырёхкратный чемпион мира в одиночном катании Алексей Ягудин высказался о победе американки Алисы Лью в женском одиночном катании на Олимпииаде-2026. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.

«Это была безоговорочная победа Алисы Лью. Так раскованно, открыто, непринужденно, как будто она придумывала программу на ходу в хорошем смысле слова — просто человек кайфовал. Я таких фигуристов мало знаю. Алиса Лью — отдельная страница в фигурном катании», — приводит слова Ягудина ТАСС.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.