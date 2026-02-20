Скидки
Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Олимпиада 2026

Губанова — о выступлении на Олимпиаде-2026: я действительно горжусь собой

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026. В сумме за короткую и произвольную программы фигуристка получила 209,99 балла и заняла девятое место.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Я чувствую себя такой счастливой и очень рада, что мне это удалось. Я показала два хороших выступления. В эти два вечера я была крайне сосредоточена на своих программах. И в конце [выступления], когда я закончила, подумала, как мне удалось всё это сделать и выступить так хорошо. Я действительно горжусь собой.

О да, я очень устала. На самом деле чувствовала себя лучше во время командных соревнований.

Что касается моих планов на будущее, то сейчас хочу сосредоточиться на учёбе. Я учусь в спортивном университете, чтобы стать тренером. Затем я буду выступать на чемпионате мира. Что будет потом, я пока не могу сказать», — приводит слова Губановой Golden Skate.

Календарь соревнований фигуристов на Олимпиаде-2026
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля

