Губанова — о выступлении на Олимпиаде-2026: я действительно горжусь собой

Грузинская фигуристка Анастасия Губанова поделилась эмоциями после проката произвольной программы на Олимпийских играх — 2026. В сумме за короткую и произвольную программы фигуристка получила 209,99 балла и заняла девятое место.

«Я чувствую себя такой счастливой и очень рада, что мне это удалось. Я показала два хороших выступления. В эти два вечера я была крайне сосредоточена на своих программах. И в конце [выступления], когда я закончила, подумала, как мне удалось всё это сделать и выступить так хорошо. Я действительно горжусь собой.

О да, я очень устала. На самом деле чувствовала себя лучше во время командных соревнований.

Что касается моих планов на будущее, то сейчас хочу сосредоточиться на учёбе. Я учусь в спортивном университете, чтобы стать тренером. Затем я буду выступать на чемпионате мира. Что будет потом, я пока не могу сказать», — приводит слова Губановой Golden Skate.

