Фристайл. Женщины. Ски-кросс. Финал
Смотреть трансляцию
14:00 Мск
Татьяна Тарасова: судьям Гуменника не забуду, пока я жива

Комментарии

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова намекнула, что недовольна судейством мужского одиночного катания на Олимпийских игр — 2026 в Италии. В частности, оценками действующего чемпиона России Петра Гуменника.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Мужчины. Произвольная программа
13 февраля 2026, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Михаил Шайдоров
Казахстан
291.58
2
Юма Кагияма
Япония
280.06
3
Сюн Сато
Япония
274.90

«Судьям Гуменника не забуду, пока я жива», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Россиянин, принимавший участие в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла. В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

Золото Игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла.

