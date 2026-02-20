Татьяна Тарасова: судьям Гуменника не забуду, пока я жива

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова намекнула, что недовольна судейством мужского одиночного катания на Олимпийских игр — 2026 в Италии. В частности, оценками действующего чемпиона России Петра Гуменника.

«Судьям Гуменника не забуду, пока я жива», — сказала Тарасова в эфире Okko Sport.

Россиянин, принимавший участие в Олимпиаде в индивидуальном нейтральном статусе (AIN), за два проката набрал 271,21 балла. В произвольной программе Гуменник исполнил пять четверных прыжков.

Золото Игр неожиданно выиграл представитель Казахстана Михаил Шайдоров, набравший 291,58 балла. Серебро досталось японцу Юме Кагияме (280,06), а бронзовую награду выиграл его соотечественник Сюн Сато, получивший 274,90 балла.