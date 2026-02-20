США впервые с 2002 года выиграли золото в женском одиночном катании на Олимпийских играх

США впервые за 24 года завоевали золотую медаль в женском одиночном катании на Олимпийских играх. Последний раз американской олимпийской чемпионкой в женском катании становилась Сара Хьюз в 2002 году.

На Олимпиаде-2026 в Италии золото выиграла Алиса Лью. В сумме от судей за короткую и произвольную программы чемпионка мира — 2025 получила 226,79 балла. В короткой программе фигуристка из США набрала 76,59 балла, а в произвольной — 150,20.

Единственная представительница России на Играх-2026 в женском одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место (214,53 балла) после проката произвольной программы с падением на четверном тулупе.

