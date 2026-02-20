Прокат серебряной произвольной программы 25-летней Каори Сакамото на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка мира и бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине в женском одиночном фигурном катании Каори Сакамото из Японии 19 февраля успешно выполнила прокат произвольной программы на Олимпийских играх — 2026 в Милане (Италия). По итогам ПП 25-летняя спортсменка выиграла серебряную медаль, получив за своё выступление на Играх суммарную оценку 224,9 (147,67 + 77,23) балла.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видео проката произвольной программы Каори Сакамото на Олимпиаде-2026:

Олимпийской чемпионкой Игр-2026 в женском одиночном катании стала американка Алиса Лью (226,79), бронзовая медаль у соотечественницы Сакамото Ами Накаи (219,16). Российская фигуристка Аделия Петросян заняла итоговое шестое место с оценкой 214,53 балла.