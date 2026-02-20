Видео произвольной программы Аделии Петросян с падением на ОИ-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла. В своей произвольной программе россиянка не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором проката Петросян в произвольной программе на ОИ-2026.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko. Источник видео

Отметим, Россия впервые за 66 лет осталась без медалей в фигурном катании на Олимпийских играх. Ранее россиянин Пётр Гуменник занял шестое место на Олимпиаде-2026.