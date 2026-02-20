Видео чемпионского проката произвольной программы Алисы Лью на Олимпиаде-2026

Чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпийских игр — 2026 в Милане (Италия) в личном турнире.

В рамках проката своей произвольной программы Лью исполнила следующий прыжковый контент: тройной флип, тройной лутц – тройной тулуп, тройной сальхов, тройной риттбергер, тройной лутц – двойной аксель – двойной тулуп, тройной флип – двойной тулуп, двойной аксель. Все непрыжковые элементы у Алисы получились на четвёртом уровне.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео произвольной программы Алисы Лью на Олимпиаде-2026.

Фигурное катание. Олимпиада-2026, Италия. Женщины. Итоги:

1.Алиса Лью (США) — 226,79 балла.

2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.

3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

4. Моне Чиба (Япония) – 217.88 балла

5. Эмбер Гленн (США) – 217.88 балла

6. Аделия Петросян (Россия) – 214.53 балла.

Отметим, что после короткой программы у женщин лидировала Накаи, второй шла Сакамото, а Лью замыкала тройку.