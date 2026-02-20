Скидки
Даниил Глейхенгауз опубликовал пост по итогам выступления Аделии Петросян на ОИ-2026

Российский хореограф Даниил Глейхенгауз, работающий в штабе Этери Тутберидзе опубликовал пост после выступления своей ученицы Аделии Петросян на Олимпиаде-2026 в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Пока просто хочу поблагодарить всех за поддержку! Cпасибо за вашу любовь. Было сложно, но мы старались! Не буду сейчас ничего анализировать, нужно привести мысли в порядок! Ещё раз спасибо!» — написал Глейхенгауз на личной странице в одной из социальных сетей.

Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. Чемпионкой стала американка Алиса Лью.

Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
