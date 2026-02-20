Результаты Олимпиады-2026 в фигурном катании

На Олимпийских играх — 2026 в Милане полностью завершились соревнования в фигурном катании. Было разыграно пять комплектов наград — в командном первенстве, танцах на льду, состязаниях спортивных пар, мужском и женском одиночных разрядах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты розыгрыша медалей ОИ-2026 в фигурном катании во всех пяти дисциплинах.
Командный турнир
1. США — 69 очков.
2. Япония — 68.
3. Италия — 60.
Танцы на льду
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.
Мужчины
1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291,58.
2. Юма Кагияма (Япония) — 280,06.
3. Сюн Сато (Япония) — 274,9.
...
6. Пётр Гуменник (Россия) — 271,21.
Спортивные пары
1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 221,75.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 219,09.
Женщины
1. Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
...
6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53 балла.
