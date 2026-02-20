Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Результаты Олимпиады-2026 в фигурном катании

Результаты Олимпиады-2026 в фигурном катании
Комментарии

На Олимпийских играх — 2026 в Милане полностью завершились соревнования в фигурном катании. Было разыграно пять комплектов наград — в командном первенстве, танцах на льду, состязаниях спортивных пар, мужском и женском одиночных разрядах. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию результаты розыгрыша медалей ОИ-2026 в фигурном катании во всех пяти дисциплинах.

Командный турнир

1. США — 69 очков.
2. Япония — 68.
3. Италия — 60.

Танцы на льду

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 225,82.
2. Мэдисон Чок/Эван Бэйтс (США) — 224,39.
3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 217,74.

Мужчины

1. Михаил Шайдоров (Казахстан) — 291,58.
2. Юма Кагияма (Япония) — 280,06.
3. Сюн Сато (Япония) — 274,9.
...
6. Пётр Гуменник (Россия) — 271,21.

Спортивные пары

1. Рику Миура/Рюити Кихара (Япония) — 231,24 балла.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) – 221,75.
3. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) – 219,09.

Женщины

1. Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.
...
6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53 балла.

Календарь соревнований на Олимпиаде 2026
Материалы по теме
Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпиады-2026, Сакамото — вторая

Видео: Самая титулованная фигуристка России

Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android