Олимпиада 2026

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 16-го дня, 19 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 16-го дня
Комментарии

19 февраля завершился 16-й соревновательный день в рамках XXV зимних Олимпийских игр — 2026. Спортсмены должны были разыграть пять комплектов наград в четырёх видах спорта (лыжное двоеборье, конькобежный спорт, ски-альпинизм, фигурное катание). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Олимпиада-2026. Результаты на 19 февраля

Кёрлинг

Мужчины, 12-й тур.

Швеция — Чехия — 4:10.
Италия — Швейцария — 5:9.
Китай — Германия — 4:6.
Норвегия — Канада — 8:6.

Женщины, 12-й тур.

Швейцария — США — 6:7.
Канада — Южная Корея — 10:7.
Япония — Китай — 9:6.
Великобритания — Италия — 7:4.

Мужчины, 1/2 финала.

Великобритания — Швейцария — 8:5.
Норвегия — Канада — 4:5.

Конькобежный спорт

Мужчины. 1500 м

1. Нин Чжунъянь (Китай) — 1.41,98 (олимпийский рекорд).
2. Джордан Штольц (США) — отставание 0,77.
3. Кьелд Нёйс (Нидерланды) +0,84.

Лыжное двоеборье

Мужчины. Трамплин + Эстафета 2х7,5 км.

1. Норвегия — 41.18,0.
2. Финляндия +0,5.
3. Австрия +22,3.

Ски-альпинизм

Женщины. Спринт.

1. Марианна Фаттон (Швейцария) — 2.59,7.
2. Эмили Арроп (Франция) +2,38.
3. Ана Алонсо Родригес (Испания) +10,45.

Мужчины. Спринт.

1. Ориоль Кардона Коль (Испания) — 2.34,03.
2. Никита Филиппов (Россия) +1,52.
3. Тибо Ансельме (Франция) +2,31.

Фигурное катание

Женщины. Произвольная программа.

1. Алиса Лью (США) — 226,79 балла.
2. Каори Сакамото (Япония) — 224,90 балла.
3. Ами Накаи (Япония) — 219,16 балла.

6. Аделия Петросян (Россия) – 214,53 балла.

Хоккей

Женщины. Матч за третье место.

Швейцария — Швеция — 2:1 OT.

Женщины. Финал.

США — Канада — 2:1 OT.

1. США.
2. Канада.
3. Швейцария.

Календарь Олимпийских игр-2026
