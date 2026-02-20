Шарапова болела за Петросян, Лью обнимала Сакамото и Накаи. Фото турнира фигуристок на ОИ

19 февраля турнир по фигурному катанию на Олимпийских играх в Милане (Италия) завершился соревнованиями женщин в произвольной программе.

Лучший результат показала чемпионка мира 2025 года американская фигуристка Алиса Лью, которая к победе в командном турнире добавила личное золото. Главный фаворит соревнований, японка Каори Сакамото, не сумела сделать один из каскадов, потеряла на этом много баллов и стала лишь серебряным призёром Олимпиады. Лидировавшая после короткой программы японка Ами Накаи неудачно откатала произвольную, но по сумме баллов за две программы стала бронзовым призёром.

Россиянка Аделия Петросян в стремлении подняться на пьедестал почёта решилась на исполнение четверного тулупа, но на приземлении с элемента ультра-си упала. В итоге ученица Этери Тутберидзе стала шестой, пропустив вперёд также японку Монэ Тибу и американку Эмбер Гленн.

Отметим, что представительница Грузии Анастасия Губанова заняла девятое место, а выступающая за Казахстан Софья Самоделкина замкнула десятку сильнейших.

Лучшие фото финала соревнований фигуристок на ОИ-2026 — в фотоподборке «Чемпионата».