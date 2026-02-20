Скидки
Фристайл. Мужчины. Акробатика. Финал
Петросян заявила, что хотела бы поменять часть подготовки к Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы поменять пару моментов в подготовке к Олимпиаде-2026 в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«После Нового года случилась травма. Есть пара моментов, которые бы я хотела поменять», — приводит слова Петросян ТАСС.

В своей произвольной программе Аделия Петросян не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Отметим, Россия впервые за 66 лет не взяла медали на Олимпийских играх.

