Петросян заявила, что хотела бы поменять часть подготовки к Олимпиаде-2026

Российская фигуристка Аделия Петросян заявила, что хотела бы поменять пару моментов в подготовке к Олимпиаде-2026 в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла.

«После Нового года случилась травма. Есть пара моментов, которые бы я хотела поменять», — приводит слова Петросян ТАСС.

В своей произвольной программе Аделия Петросян не справилась с элементом ультра-си четверным тулупом, который был заявлен первым в её выступлении.

Отметим, Россия впервые за 66 лет не взяла медали на Олимпийских играх.