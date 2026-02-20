Алиса Лью – о золотой медали на ОИ-2026: мне это не нужно
Поделиться
Американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своей победе на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Золотая медаль? Мне это не нужно. А вот сцена мне была нужна, и я её получила, поэтому в любом случае всё было хорошо, как бы ни сложилось. Даже если бы я упала на каждом прыжке, я всё равно каталась бы в этом платье. Я должна была устроить шоу для зрителей», — приводит слова Лью National Public Radio.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.
Комментарии
- 20 февраля 2026
-
04:51
-
04:35
-
04:16
-
04:15
-
03:59
-
03:45
-
03:36
-
03:30
-
03:11
-
02:59
-
02:55
-
02:53
-
02:50
-
02:44
-
02:43
-
02:40
-
02:33
-
02:32
-
02:26
-
02:25
-
02:19
-
02:19
-
02:18
-
02:10
-
02:08
-
02:07
-
02:04
-
01:58
-
01:56
-
01:54
-
01:51
-
01:47
-
01:43
-
01:42
-
01:38