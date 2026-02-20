Алиса Лью – о золотой медали на ОИ-2026: мне это не нужно

Американская фигуристка Алиса Лью высказалась о своей победе на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.

«Золотая медаль? Мне это не нужно. А вот сцена мне была нужна, и я её получила, поэтому в любом случае всё было хорошо, как бы ни сложилось. Даже если бы я упала на каждом прыжке, я всё равно каталась бы в этом платье. Я должна была устроить шоу для зрителей», — приводит слова Лью National Public Radio.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.