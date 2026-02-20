Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15км
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
16:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Загитова поддержала Сакамото после её выступления на Олимпиаде-2026 в Италии

Загитова поддержала Сакамото после её выступления на Олимпиаде-2026 в Италии
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова поддержала японскую фигуристку Каори Сакамото, которая заняла второе место на Олимпийских играх в Италии.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

Загитова опубликовала совместное фото с японкой и написала «Та великолепна, спасибо».

Фото: Из личного архива Загитовой

Чемпионкой стала американка Алиса Лью. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить Сакамото.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла на турнире шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

Материалы по теме
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android