Загитова поддержала Сакамото после её выступления на Олимпиаде-2026 в Италии
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова поддержала японскую фигуристку Каори Сакамото, которая заняла второе место на Олимпийских играх в Италии.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
Загитова опубликовала совместное фото с японкой и написала «Та великолепна, спасибо».
Фото: Из личного архива Загитовой
Чемпионкой стала американка Алиса Лью. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить Сакамото.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла на турнире шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.
