Загитова поддержала Сакамото после её выступления на Олимпиаде-2026 в Италии

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании, чемпионка мира российская фигуристка Алина Загитова поддержала японскую фигуристку Каори Сакамото, которая заняла второе место на Олимпийских играх в Италии.

Загитова опубликовала совместное фото с японкой и написала «Та великолепна, спасибо».

Фото: Из личного архива Загитовой

Чемпионкой стала американка Алиса Лью. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить Сакамото.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла на турнире шестое место. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.