Биатлон. Мужчины. Масс-старт 15км
Видео произвольной программы бронзовой медалистки Ами Накаи на Олимпиаде-2026

Японская фигуристка Ами Накаи взяла бронзовую медаль на Олимпийских играх в Италии. За короткую и произвольную программу фигуристка получила 219.16 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Накаи в произвольной программе на ОИ-2026.

Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Чемпионкой стала американская фигуристка Алиса Лью. По сумме короткой и произвольной программ Лью набрала 226,79 балла, что позволило ей на 1,89 балла опередить ставшую второй японку Каори Сакамото.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх в Италии. По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла.

Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
