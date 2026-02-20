Скидки
Олимпиада 2026

Петросян – о состоянии на ОИ-2026: у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему

Петросян – о состоянии на ОИ-2026: у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему
Российская фигуристка Аделия Петросян ответила на вопрос о своих травмах. Незадолго до старта Олимпиады-2026 российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила об ухудшении состояния Петросян.

«Изначально вообще другой контент планировался, более сложный. Но потом всё опять пошло не по плану, и когда упала, пошло ещё больше не по плану. Что случилось? Я у тренеров должна спросить, говорим ли мы на эту тему, потому что не знаю, за что мне потом прилетит», — приводит слова Петросян ТАСС.

По сумме короткой и произвольной программ ученица Этери Тутберидзе набрала 214,53 балла и заняла итоговое шестое место. За произвольный прокат судьи выставили ей 141,64 балла.

