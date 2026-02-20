Олимпиада-2026, биатлон, масс-старт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут трансляцию

Скидки
Бобслей. Женщины. Двойки. Заезд 1 и 2
20:00 Мск
Олимпиада 2026, Биатлон, масс-старт (мужчины) — смотреть онлайн, где покажут прямую трансляцию, 15 км

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) продолжатся соревнования по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км. Состязания пройдут в Антхольце. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены до Олимпиады-2026 по политическим причинам.

Олимпиада 2026. Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Не началось

Начало гонки назначено на 16:15 мск. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта в нейтральном статусе.

Календарь Олимпийских игр-2026
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
