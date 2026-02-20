Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Конькобежный спорт. Женщины. 1500 м
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

«Я выступила именно так, как хотела». Алиса Лью — о своём выступлении на ОИ-2026

«Я выступила именно так, как хотела». Алиса Лью — о своём выступлении на ОИ-2026
Комментарии

Американка Алиса Лью прокомментировала своё триумфальное выступление на Олимпиаде в Италии. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 226,79 балла и завоевала золото, опередив ближайшую соперницу — представительницу Японии Каори Сакамото — на 1,89 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Для меня большая честь завоевать золото и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же. Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – приводит слова Лью Olympics.com.

Россиянка Аделия Петросян завершила турнир на шестой позиции. В сумме за два проката она получила 214,53 балла.

Материалы по теме
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android