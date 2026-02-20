«Я выступила именно так, как хотела». Алиса Лью — о своём выступлении на ОИ-2026
Американка Алиса Лью прокомментировала своё триумфальное выступление на Олимпиаде в Италии. По итогам короткой и произвольной программ она набрала 226,79 балла и завоевала золото, опередив ближайшую соперницу — представительницу Японии Каори Сакамото — на 1,89 балла.
Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16
«Для меня большая честь завоевать золото и оказаться в одном ряду с чемпионами прошлого. Они невероятные, и это просто безумие, что я добилась того же. Я очень довольна своим сегодняшним прокатом. Публика была потрясающей, и я выступила именно так, как хотела», – приводит слова Лью Olympics.com.
Россиянка Аделия Петросян завершила турнир на шестой позиции. В сумме за два проката она получила 214,53 балла.
