Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 20 февраля (время московское):

Биатлон

16:15. Мужчины. 15 км. Масс-старт.

Бобслей

20:00. Женщины. Двойки. 1-я попытка.

21:50. Женщины. Двойки. 2-я попытка.

Кёрлинг

Женщины, 1/2 финала

16:05. Канада — Швеция.

16:05. США — Швейцария.

Мужчины, матч за 3-е место.

21:05. Норвегия — Швейцария.

Конькобежный спорт

18:30. Женщины. 1500 м.

Фристайл

12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.

12:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.

12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.

14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.

14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.

14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.

15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.

15:15. Женщины. Ски-кросс. Большой финал.

15:30. Мужчины. Акробатика. Финал 1.

16:30. Мужчины. Акробатика. Финал 2.

21:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Хоккей

Мужчины, 1/2 финала.

18:40. Канада — Финляндия.

23:10. США — Словакия.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.

23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала.

23:17. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.

23:56. Женщины. 1500 м. Финал.