Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 20 февраля, Зимние Олимпийские игры 2026

Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 20 февраля
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2026. Расписание на 20 февраля (время московское):

Биатлон

16:15. Мужчины. 15 км. Масс-старт.

Бобслей

20:00. Женщины. Двойки. 1-я попытка.
21:50. Женщины. Двойки. 2-я попытка.

Кёрлинг

Женщины, 1/2 финала

16:05. Канада — Швеция.
16:05. США — Швейцария.

Мужчины, матч за 3-е место.

21:05. Норвегия — Швейцария.

Конькобежный спорт

18:30. Женщины. 1500 м.

Фристайл

12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
12:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.
14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
15:30. Мужчины. Акробатика. Финал 1.
16:30. Мужчины. Акробатика. Финал 2.
21:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.

Хоккей

Мужчины, 1/2 финала.

18:40. Канада — Финляндия.
23:10. США — Словакия.

Шорт-трек

22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.
23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала.
23:17. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.
23:56. Женщины. 1500 м. Финал.

Календарь соревнований Олимпиады 2026
Материалы по теме
Последний шанс для итальянского биатлона. Расписание 14-го дня Олимпиады
Последний шанс для итальянского биатлона. Расписание 14-го дня Олимпиады
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android