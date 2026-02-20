Олимпийские игры — 2026 в Милане: расписание соревнований на 20 февраля

Сегодня, 20 февраля, в Италии пройдёт очередной соревновательный день XXV зимних Олимпийских игр — 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Олимпиада-2026. Расписание на 20 февраля (время московское):
Биатлон
16:15. Мужчины. 15 км. Масс-старт.
Бобслей
20:00. Женщины. Двойки. 1-я попытка.
21:50. Женщины. Двойки. 2-я попытка.
Кёрлинг
Женщины, 1/2 финала
16:05. Канада — Швеция.
16:05. США — Швейцария.
Мужчины, матч за 3-е место.
21:05. Норвегия — Швейцария.
Конькобежный спорт
18:30. Женщины. 1500 м.
Фристайл
12:00. Женщины. Ски-кросс. Квалификация.
12:30. Мужчины. Акробатика. Квалификация.
12:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Квалификация.
14:00. Женщины. Ски-кросс. 1/8 финала.
14:35. Женщины. Ски-кросс. 1/4 финала.
14:54. Женщины. Ски-кросс. 1/2 финала.
15:10. Женщины. Ски-кросс. Малый финал.
15:15. Женщины. Ски-кросс. Большой финал.
15:30. Мужчины. Акробатика. Финал 1.
16:30. Мужчины. Акробатика. Финал 2.
21:30. Мужчины. Ски-хафпайп. Финал.
Хоккей
Мужчины, 1/2 финала.
18:40. Канада — Финляндия.
23:10. США — Словакия.
Шорт-трек
22:15. Женщины. 1500 м. 1/4 финала.
23:00. Женщины. 1500 м. 1/2 финала.
23:17. Мужчины. Эстафета 5000 м. Финал.
23:56. Женщины. 1500 м. Финал.