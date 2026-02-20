Скидки
20 февраля главные новости спорта, ОИ-2026, фигурное катание, женский хоккей, теннис, ATP, футбол, ЛЕ, ФИФА, баскетбол, НБА

Петросян — 6-я на ОИ-2026, США забрали у Канады золото в женском хоккее. Главное к утру
Комментарии

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии, женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив в финальном матче Канаду, российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
  2. Женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив Канаду.
  3. Алькарас обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где сыграет с Рублёвым.
  4. Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпиады-2026, Сакамото — вторая.
  5. Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании на Олимпийских играх.
  6. Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 16-го дня.
  7. Marca: ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни.
  8. 10 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от разгромного проигрыша «Кливленду».
  9. «Сельта» обыграла ПАОК в стыковом матче плей-офф Лиги Европы, Оздоев отыграл 90 минут.
  10. Якуб Меншик обыграл Янника Синнера в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе.
