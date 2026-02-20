Петросян — 6-я на ОИ-2026, США забрали у Канады золото в женском хоккее. Главное к утру
Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии, женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив в финальном матче Канаду, российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх — 2026 в Италии.
- Женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив Канаду.
- Алькарас обыграл Хачанова и вышел в 1/2 финала турнира в Дохе, где сыграет с Рублёвым.
- Американская фигуристка Алиса Лью завоевала золото Олимпиады-2026, Сакамото — вторая.
- Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании на Олимпийских играх.
- Олимпиада-2026 в Милане — результаты соревнований, медали, итоги 16-го дня.
- Marca: ФИФА может ввести новое правило в футболе после инцидента с Винисиусом и Престианни.
- 10 очков Егора Дёмина не спасли «Бруклин» от разгромного проигрыша «Кливленду».
- «Сельта» обыграла ПАОК в стыковом матче плей-офф Лиги Европы, Оздоев отыграл 90 минут.
- Якуб Меншик обыграл Янника Синнера в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе.
