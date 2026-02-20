Петросян — 6-я на ОИ-2026, США забрали у Канады золото в женском хоккее. Главное к утру

Трёхкратная чемпионка России в одиночном катании Аделия Петросян заняла шестое место на Олимпийских играх – 2026 в Италии, женская сборная США выиграла золото олимпийского хоккейного турнира, победив в финальном матче Канаду, российский теннисист Карен Хачанов проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в 1/4 финала турнира АТР-500 в Дохе. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».