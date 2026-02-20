Олимпиада 2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция масс-старта начнётся в 16:15 мск

Скидки
Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
Олимпиада 2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция масс-старта 15 км начнётся в 16:15 мск

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоится мужской масс-старт в биатлоне на дистанции 15 км. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

Олимпиада 2026. Биатлон
Мужчины. 15 км Масс-старт
20 февраля 2026, пятница. 16:15 МСК
Не началось

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.

Календарь Олимпийских игр
Комментарии
