Олимпиада 2026, биатлон, мужчины: онлайн-трансляция масс-старта начнётся в 16:15 мск

Сегодня, 20 февраля, на зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии состоится мужской масс-старт в биатлоне на дистанции 15 км. Начало гонки запланировано на 16:15 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию мужского масс-старта. Права на трансляцию соревнований по биатлону на зимних Олимпийских играх — 2026 в России принадлежат Okko.

Олимпийские игры — 2026 пройдут до 22 февраля. В рамках Игр будет разыграно 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 спортсменов из России в семи видах спорта в нейтральном статусе. Российские и белорусские биатлонисты не были допущены на ОИ-2026 по политическим причинам.