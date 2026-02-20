Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
21:30 Мск
Олимпиада 2026

Каори Сакамото оценила свой результат на Олимпийских играх — 2026

Комментарии

Японская фигуристка Каори Сакамото прокомментировала своё выступление в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). По сумме короткой и произвольной программ Сакамото набрала 224,9 балла — это на 1,89 балла меньше, чем у чемпионки Игр Алисы Лью из США.

Олимпиада 2026. Фигурное катание
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Честно говоря, до сих пор не совсем понимаю, почему так получилось в тот момент. Думаю, если бы я выполнила каскад, то у меня бы было бы больше очков. Но нет смысла говорить об этом, когда всё закончилось, и я не могу вернуть то, что сделала. Так что я просто перезагрузила своё мышление.

Четыре года назад в Пекине я завоевала чудесную бронзовую медаль. Сейчас, спустя четыре года, приехала на эти Игры с целью выиграть золото. Я расстроена, что не смогла это сделать и в итоге оказалась с серебром. Но тот факт, что я чувствую разочарование, несмотря на то что завоевала медаль, показывает, как сильно я выросла за последние четыре года. Весь накопленный мною опыт привёл к такому росту. Думаю, что это то, чем я могу гордиться», — приводит слова Сакамото Golden Skate.

Отстранённость без права на ошибку. Аделии Петросян нечего стыдиться
