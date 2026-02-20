Скидки
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
Эмбер Гленн — о ПП на ОИ-2026 в Италии: были небольшие ошибки, но я хорошо справилась

Комментарии

Трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн прокомментировала своё выступление в произвольной программе на Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия). По итогам соревнований Гленн заняла пятое место, набрав в сумме двух программ 214,91 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Конечно, были небольшие ошибки, но мне кажется, что я очень хорошо справилась с собой. Мне пришлось пройти через многое, многое, чтобы оказаться там, где я находилась, — в этом прокате. Но я очень довольна тем, как смогла выступить. Я сказала себе, что, несмотря ни на что, подниму голову и скажу: «Я на Олимпиаде». И я очень горжусь тем, что смогла это сделать», – приводит слова Гленн Golden Skate.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

