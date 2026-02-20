Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Фристайл. Мужчины. Хафпайп. Финал
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Гленн — о Левито и Лью: у них впереди ещё много лет в фигурном катании

Гленн — о Левито и Лью: у них впереди ещё много лет в фигурном катании
Комментарии

Трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн рассказала, о чём ей удалось поговорить с другими американскими фигуристками, Изабо Левито и Алисой Лью, после завершения произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лью завоевала золотую медаль Игр-2026, а Левито заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Изабо я сказала, что она выглядела очень красиво, что в ней чувствовались решимость и борьба и что я очень горжусь ею. А Алисе я сказала, что её победа изменит будущее фигурного катания, и я очень надеюсь, что мы втроём сможем работать ради этого вместе.

Алиса и Изабо такие молодые. У них впереди ещё много лет в фигурном катании, если они решат продолжать. Я не знаю, сколько времени осталось у меня, поэтому, возможно, я буду больше помогать со стороны. Но я просто очень горжусь и счастлива из-за того наследия, которое они оставляют в спорте, — особенно Алиса, с её историей о том, как она взяла паузу ради своего ментального здоровья. Думаю, это показывает, что никогда не знаешь, каким будет путь к успеху. Надеюсь, это послание дойдёт до сообщества фигуристов — что это нормально, если путь занимает время», – приводит слова Гленн Golden Skate.

Материалы по теме
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Первая медаль России и драма Петросян. Главные события Олимпиады 19 февраля
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android