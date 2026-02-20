Гленн — о Левито и Лью: у них впереди ещё много лет в фигурном катании

Трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн рассказала, о чём ей удалось поговорить с другими американскими фигуристками, Изабо Левито и Алисой Лью, после завершения произвольной программы на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лью завоевала золотую медаль Игр-2026, а Левито заняла 12-е место в итоговом протоколе соревнований.

«Изабо я сказала, что она выглядела очень красиво, что в ней чувствовались решимость и борьба и что я очень горжусь ею. А Алисе я сказала, что её победа изменит будущее фигурного катания, и я очень надеюсь, что мы втроём сможем работать ради этого вместе.

Алиса и Изабо такие молодые. У них впереди ещё много лет в фигурном катании, если они решат продолжать. Я не знаю, сколько времени осталось у меня, поэтому, возможно, я буду больше помогать со стороны. Но я просто очень горжусь и счастлива из-за того наследия, которое они оставляют в спорте, — особенно Алиса, с её историей о том, как она взяла паузу ради своего ментального здоровья. Думаю, это показывает, что никогда не знаешь, каким будет путь к успеху. Надеюсь, это послание дойдёт до сообщества фигуристов — что это нормально, если путь занимает время», – приводит слова Гленн Golden Skate.