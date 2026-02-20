Скидки
«Моё тело едва держится». Гленн — о возможности выступления на ОИ-2030

«Моё тело едва держится». Гленн — о возможности выступления на ОИ-2030
Трёхкратная чемпионка США Эмбер Гленн высказалась о возможности выступления на следующих Олимпийских играх – 2030, которые пройдут во французских Альпах.

«Мне будет 30. Мне повезло, что моё тело сейчас держится, — хотя, если честно, едва держится.

Я очень надеюсь, что в будущем мы сможем найти способы лучше поддерживать спортсменов, особенно когда речь идёт об онлайн-пространстве. В интернете прозвучали действительно тревожные вещи о нас троих как о спортсменках. Трудно этого не видеть. Я надеюсь, что мы сможем работать над созданием более безопасного пространства для спортсменов, особенно для молодых, таких как Изабо. Это очень разочаровывает», – приводит слова Гленн Golden Skate.

