Шорт-трек. День 6
22:15 Мск
«Всё время получала удовольствие». Лью — о произвольной программе на ОИ-2026

Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью поделилась впечатлениями от своего выступления с произвольной программой в соревнованиях женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лью завоевала золотую медаль, набрав в сумме короткой и произвольной программ 226,79 балла.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Я чувствовала себя спокойной, счастливой и уверенной. Всё это время я получала удовольствие. Этот опыт просто невероятный. В последние два вечера я увиделась со своими братьями, сёстрами и друзьями — мы даже устроили поздний ужин вместе. Было очень весело. Я так рада, что смогла привезти Окленд в Милан», – приводит слова Лью Golden Skate.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
