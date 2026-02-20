«Всё время получала удовольствие». Лью — о произвольной программе на ОИ-2026

Олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью поделилась впечатлениями от своего выступления с произвольной программой в соревнованиях женщин на Олимпийских играх – 2026 в Италии. Лью завоевала золотую медаль, набрав в сумме короткой и произвольной программ 226,79 балла.

«Я чувствовала себя спокойной, счастливой и уверенной. Всё это время я получала удовольствие. Этот опыт просто невероятный. В последние два вечера я увиделась со своими братьями, сёстрами и друзьями — мы даже устроили поздний ужин вместе. Было очень весело. Я так рада, что смогла привезти Окленд в Милан», – приводит слова Лью Golden Skate.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.