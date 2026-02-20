Алиса Лью сравнила опыт участия в ОИ в Милане и Пекине

Олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью сравнила опыт участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) и в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лью завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин на Олимпиаде-2026, а на Играх-2022 заняла шестое место.
«Я благодарна за оба олимпийских опыта, но сейчас чувствую себя более осознанной и благодарной, потому что у меня есть то, чем я хочу поделиться, и причина, по которой я действительно хочу быть здесь. Думаю, в этом и разница по сравнению с прошлым разом», – приводит слова Лью Golden Skate.
Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок на Играх-2026 в Италии, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.
- 20 февраля 2026
-
11:45
-
11:24
-
11:23
-
11:14
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
10:45
-
10:44
-
10:36
-
10:34
-
10:30
-
10:25
-
10:25
-
10:13
-
10:00
-
09:53
-
09:44
-
09:36
-
09:31
-
09:30
-
09:24
-
09:20
-
09:15
-
09:00
-
08:50
-
08:40
-
08:30
-
08:20
-
08:00
-
05:55
-
04:51
-
04:35
-
04:16
-
04:15