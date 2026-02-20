Алиса Лью сравнила опыт участия в ОИ в Милане и Пекине

Олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью сравнила опыт участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) и в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лью завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин на Олимпиаде-2026, а на Играх-2022 заняла шестое место.

«Я благодарна за оба олимпийских опыта, но сейчас чувствую себя более осознанной и благодарной, потому что у меня есть то, чем я хочу поделиться, и причина, по которой я действительно хочу быть здесь. Думаю, в этом и разница по сравнению с прошлым разом», – приводит слова Лью Golden Skate.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок на Играх-2026 в Италии, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.