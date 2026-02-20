Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Шорт-трек. День 6
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2026 Новости

Алиса Лью сравнила опыт участия в ОИ в Милане и Пекине

Алиса Лью сравнила опыт участия в ОИ в Милане и Пекине
Комментарии

Олимпийская чемпионка – 2026 американская фигуристка Алиса Лью сравнила опыт участия в Олимпийских играх – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо (Италия) и в Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай). Лью завоевала золотую медаль в соревнованиях женщин на Олимпиаде-2026, а на Играх-2022 заняла шестое место.

Фигурное катание. Олимпийские игры. Милан, Италия
Женщины. Произвольная программа
19 февраля 2026, четверг. 21:00 МСК
Окончено
1
Алиса Лью
США
226.79
2
Каори Сакамото
Япония
224.90
3
Ами Накаи
Япония
219.16

«Я благодарна за оба олимпийских опыта, но сейчас чувствую себя более осознанной и благодарной, потому что у меня есть то, чем я хочу поделиться, и причина, по которой я действительно хочу быть здесь. Думаю, в этом и разница по сравнению с прошлым разом», – приводит слова Лью Golden Skate.

Российская фигуристка Аделия Петросян заняла шестое место в соревнованиях фигуристок на Играх-2026 в Италии, набрав 214,53 балла в сумме короткой и произвольной программ.

Материалы по теме
Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Американка Лью стала двукратной олимпийской чемпионкой! А наша Аделия лишь шестая — увы
Комментарии
Новости. Олимпиада 2026
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android